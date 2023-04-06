Кузякин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1887
Благовещенская церковь
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Кузякин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна
Всехсвятская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Кузякин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна
пос. Александро-Полонский, Бахмутский уезд, Украина
Покровский Молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно