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Кузякин Сергей Иванович

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Место рождения

Бахмут

Дата рождения

17.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1887

Отец: Кузякин Иван Григорьевич

Мать: Кузякина Мария Филипповна

Благовещенская церковь
Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Кузякин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна

Всехсвятская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Кузякин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна

пос. Александро-Полонский, Бахмутский уезд, Украина
Покровский Молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна

Смерть
Неизвестно
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