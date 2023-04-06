Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1910

Сын: Кузякин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Кузякин Сергей Иванович

Всехсвятская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Кузякин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кузякин Сергей Иванович

пос. Александро-Полонский, Бахмутский уезд, Украина
Покровский Молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузякин Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно
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