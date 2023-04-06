Кузякина Эмма-Генриета Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1910
Сын: Кузякин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Кузякин Сергей Иванович
Всехсвятская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Кузякин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кузякин Сергей Иванович
пос. Александро-Полонский, Бахмутский уезд, Украина
Покровский Молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно