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Мыльцев Иван Гуреевич
Мыльцев Иван Гуреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Мыльцев Гурей Сергеевич
Мать
Мыльцева (Сокова) Александра Никитична
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Мыльцев Гурей Сергеевич
Мать:
Мыльцева Александра Никитична
Смерть
1980
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