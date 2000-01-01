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Мыльцев Иван Гуреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Мыльцев Гурей Сергеевич

Мать: Мыльцева Александра Никитична

Смерть
1980
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