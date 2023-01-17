Мыльцев Гурей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мыльцев Сергей Егорович
Мать: Мыльцева Пестимея
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мыльцев Александр Гуреевич
Мать ребёнка: Мыльцева Александра Никитична
Зимняцкий, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Мыльцева Александра Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934