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Мыльцев Гурей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мыльцев Сергей Егорович

Мать: Мыльцева Пестимея

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мыльцев Александр Гуреевич

Мать ребёнка: Мыльцева Александра Никитична

Зимняцкий, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мыльцев Иван Гуреевич

Мать ребёнка: Мыльцева Александра Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыльцева Александра Никитична

Смерть
1934
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