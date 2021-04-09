Мыльцева (Сокова) Александра Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти1954
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Соков Никита Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мыльцев Александр Гуреевич
Отец ребёнка: Мыльцев Гурей Сергеевич
Зимняцкий, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Мыльцев Гурей Сергеевич
Смерть
1954