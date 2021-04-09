Мыльцева (Сокова) Александра Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыльцева (Сокова) Александра Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Соков Никита Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыльцев Гурей Сергеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мыльцев Александр Гуреевич

Отец ребёнка: Мыльцев Гурей Сергеевич

Зимняцкий, Серафимовичский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Мыльцев Иван Гуреевич

Отец ребёнка: Мыльцев Гурей Сергеевич

Смерть
1954

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