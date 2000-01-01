Мышина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышина Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Мышин Ал-др Иванович

Отец ребёнка: Мышин Иван Алексеевич

Шилово
Рождение ребёнка
15.06.1920

Сын: Мышин Ал-др Иванович

Отец ребёнка: Мышин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1922

Дочь: Бессонова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мышин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышин Пав-л Иванович

Отец ребёнка: Мышин Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышин Иван Алексеевич

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