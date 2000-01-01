Мышин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1914
Сын: Мышин Ал-др Иванович
Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна
Шилово
Рождение ребёнка
15.06.1920
Сын: Мышин Ал-др Иванович
Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1922
Дочь: Бессонова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мышин Пав-л Иванович
Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно