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Мышин Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1914

Сын: Мышин Ал-др Иванович

Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна

Шилово
Рождение ребёнка
15.06.1920

Сын: Мышин Ал-др Иванович

Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1922

Дочь: Бессонова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мышин Пав-л Иванович

Мать ребёнка: Мышина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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