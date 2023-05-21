Чумадеева (Русакова) Мария Фёдоровна
Место рожденияГлухово,Серпуховский уезд,Московская губерния
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Глухово,Серпуховский уезд,Московская губерния
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Чумадеев Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чумадеев Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Чумадеев Матвей Трофимович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Чумадеев Гавриил Матвеевич
Отец ребёнка: Чумадеев Матвей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно