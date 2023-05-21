Чумадеева (Русакова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумадеева (Русакова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Глухово,Серпуховский уезд,Московская губерния

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухово,Серпуховский уезд,Московская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Чумадеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Чумадеев Матвей Трофимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Чумадеев Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Чумадеев Матвей Трофимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Чумадеев Гавриил Матвеевич

Отец ребёнка: Чумадеев Матвей Трофимович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумадеев Матвей Трофимович

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