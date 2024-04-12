Чумадеев Гавриил Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумадеев Гавриил Матвеевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1903

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чумадеев Матвей Трофимович

Мать: Чумадеева Мария Фёдоровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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