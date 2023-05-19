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Чумадеев Иван Матвеевич
Чумадеев Иван Матвеевич
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1898
Пол
Мужской
Отец
Чумадеев Матвей Трофимович
1871 г.р.
Мать
Чумадеева (Русакова) Мария Фёдоровна
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Чумадеев Матвей Трофимович
Мать:
Чумадеева Мария Фёдоровна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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