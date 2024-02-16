Аким (Иакинф) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Алексей Артёмович
Мать: Настасья Кузьминична
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Дарья Акимовна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Матрона Акимовна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Борис Акимович
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно