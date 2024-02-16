Аким (Иакинф) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким (Иакинф) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Алексей Артёмович

Мать: Настасья Кузьминична

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Дарья Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Матрона Акимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Борис Акимович

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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