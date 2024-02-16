Настасья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Аким Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Артёмович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Артёмович

Место жительства
Неизвестно
Белоколодезь, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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