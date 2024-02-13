Алексей Артёмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

1782 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: Артемий Миронович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья Исаевна

Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Анфиноген Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья Исаевна

Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Марья Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья Исаевна

Рождение ребёнка
1762 ст.

Дочь: Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Настасья Исаевна

Рождение ребёнка
1764 ст.

Сын: Авраамий Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья Исаевна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Аким (Иакинф) Алексеевич

Мать ребёнка: Настасья Кузьминична

Смерть
1782 ст.

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