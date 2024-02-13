Алексей Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730 ст.
Дата смерти1782 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: Артемий Миронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1754 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Настасья Исаевна
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Анфиноген Алексеевич
Мать ребёнка: Настасья Исаевна
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Марья Алексеевна
Мать ребёнка: Настасья Исаевна
Рождение ребёнка
1762 ст.
Дочь: Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Настасья Исаевна
Рождение ребёнка
1764 ст.
Сын: Авраамий Алексеевич
Мать ребёнка: Настасья Исаевна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Мать ребёнка: Настасья Кузьминична
Смерть
1782 ст.