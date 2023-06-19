(Ахманов) Павел
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ахманов Малый Петр
Бракосочетание
08.01.1871
Жена: (ахманова) Наталья
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.05.1880
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: (ахманов) Василий
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Рождение ребёнка
09.02.1883
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Рождение ребёнка
27.02.1885
Сын: Ахманов Прокофий
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Рождение ребёнка
01.09.1887
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Батракова Агриппина
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Устинова Татьяна
Мать ребёнка: (ахманова) Наталья
Смерть
Неизвестно