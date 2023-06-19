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(Ахманов) Павел

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Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ахманов Малый Петр

Мать: Ахманова Елизавета Ивановна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1871

Жена: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.05.1880

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: (ахманов) Василий

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1883

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Ахманов Прокофий

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1887

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Батракова Агриппина

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Устинова Татьяна

Мать ребёнка: (ахманова) Наталья

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно