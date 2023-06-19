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Ахманов малый Петр

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Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

12.01.1889

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: (ахманов) Иван

Мать: не указана

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: (ахманов) Павел

Мать ребёнка: Ахманова Елизавета Ивановна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахманов Николай

Мать ребёнка: Ахманова Елизавета Ивановна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахманова Елизавета Ивановна

Смерть
12.01.1889
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище в с. Алат