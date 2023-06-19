Ахманов малый Петр
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти12.01.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: (ахманов) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: (ахманов) Павел
Мать ребёнка: Ахманова Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахманов Николай
Мать ребёнка: Ахманова Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1889
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно
Кладбище в с. Алат