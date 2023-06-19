(Ахманова) ((Ахманова)) Наталья
Место рождения
Дата рождения20.08.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1852
Бракосочетание
08.01.1871
Муж: (ахманов) Павел
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.05.1880
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Рождение ребёнка
24.01.1881
Сын: (ахманов) Василий
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Рождение ребёнка
09.02.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Рождение ребёнка
27.02.1885
Сын: Ахманов Прокофий
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Рождение ребёнка
01.09.1887
Дочь: Анна
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Рождение ребёнка
20.08.1890
Дочь: Батракова Агриппина
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Рождение ребёнка
25.01.1895
Дочь: Устинова Татьяна
Отец ребёнка: (ахманов) Павел
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Кладбище в с. Алат