(Ахманова) ((Ахманова)) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахманова) ((Ахманова)) Наталья

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Место рождения

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1852

Отец: Леонтий

Мать: Анна

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1871

Муж: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Успенская церковь
Рождение ребёнка
10.05.1880

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1881

Сын: (ахманов) Василий

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Ахманов Прокофий

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1887

Дочь: Анна

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1890

Дочь: Батракова Агриппина

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1895

Дочь: Устинова Татьяна

Отец ребёнка: (ахманов) Павел

Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Алат, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Кладбище в с. Алат