Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна.

Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна.

avatar

Место рождения

Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.

Дата рождения

17.12.1939

Дата смерти

19.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1939

Отец: Мартыненко Лаврентий Терентьевич

Мать: Гарбуз Василиса Ефимовна

Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
Бракосочетание
08.05.1960

Муж: Мельников Виталий Иванович

Азерб.ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
30.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович

Азерб.ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
18.08.1966

Сын: Мельников Юрий Витальевич

Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
20.08.1971

Сын: Мельников Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович

г.Баку.
Рождение ребёнка
19.12.1984

Дочь: Мельникова Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович

Азерб.ССР,г.Баку.
Смерть
19.02.2015
Азербайджан,г.Баку.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close