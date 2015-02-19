Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна.
Место рожденияСело Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
Дата рождения17.12.1939
Дата смерти19.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1939
Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
Бракосочетание
08.05.1960
Азерб.ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
30.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович
Азерб.ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
18.08.1966
Сын: Мельников Юрий Витальевич
Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович
г.Новосибирск
Рождение ребёнка
20.08.1971
Сын: Мельников Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович
г.Баку.
Рождение ребёнка
19.12.1984
Дочь: Мельникова Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Мельников Виталий Иванович
Азерб.ССР,г.Баку.
Смерть
19.02.2015
Азербайджан,г.Баку.