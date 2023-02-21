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Гарбуз Василиса Ефимовна

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Место рождения

с.ДубовЪ.Новопражевского р-на Александрийского уезда

Дата рождения

1911

Дата смерти

03.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Гарбуз Ефим Аввакумович

Мать: не указана

с.ДубовЪ.Новопражевского р-на Александрийского уезда
Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна.

Отец ребёнка: Мартыненко Лаврентий Терентьевич

Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
Смерть
03.12.1941
село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
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