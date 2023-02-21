Гарбуз Василиса Ефимовна
Место рожденияс.ДубовЪ.Новопражевского р-на Александрийского уезда
Дата рождения1911
Дата смерти03.12.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Гарбуз Ефим Аввакумович
Мать: не указана
с.ДубовЪ.Новопражевского р-на Александрийского уезда
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна.
Отец ребёнка: Мартыненко Лаврентий Терентьевич
Село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.
Смерть
03.12.1941
село Прохоры Спасского р-на Приморского Края.