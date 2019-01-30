Мельников Виталий Иванович
Место рожденияАзерб.ССР,г.Баку.
Дата рождения30.01.1937
Дата смерти07.06.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Азерб.ССР,г.Баку.
Рождение ребёнка
19.12.1984
Дочь: Мельникова Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Мельникова Мартыненко Токарева Лидия Лаврентьевна,Ефимовна.
Азерб.ССР,г.Баку.
Смерть
07.06.2006
Азербайджан,г.Баку.