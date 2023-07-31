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Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Иван Степанович

Мать: Софья Петровна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
21.08.1795

Сын: Бачилин Иван Романович

Мать ребёнка: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Емельян Романович

Мать ребёнка: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бачилин Иван Романович

Мать ребёнка: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
20.05.1813

Сын: Бачилин Епифан Романович

Мать ребёнка: Арина Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно