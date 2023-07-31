Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Иван Степанович
Мать: Софья Петровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
21.08.1795
Мать ребёнка: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Емельян Романович
Мать ребёнка: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
20.05.1813
Мать ребёнка: Арина Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно