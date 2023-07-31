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Бачилин Епифан Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1813

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1813

Отец: Роман Иванович

Мать: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Епифановна

Мать ребёнка: Бачилина Федосья Власовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бачилин Дмитрий Епифанович

Мать ребёнка: Бачилина Федосья Власовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Паланья Епифановна

Мать ребёнка: Бачилина Федосья Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачилина Федосья Власовна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
1857
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