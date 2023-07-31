Бачилин Епифан Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1813
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1813
Отец: Роман Иванович
Мать: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Епифановна
Мать ребёнка: Бачилина Федосья Власовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Бачилин Дмитрий Епифанович
Мать ребёнка: Бачилина Федосья Власовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Паланья Епифановна
Мать ребёнка: Бачилина Федосья Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
1857