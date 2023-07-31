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Емельян Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Роман Иванович

Мать: Арина Архиповна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бачилин Павел Емельянович

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1827

Дочь: Домна Емельяновна

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бачилин Ермолай Емельянович

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Бачилин Феоктист Емельянович

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Рождение ребёнка
25.05.1834

Дочь: Мавра Емельяновна

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бачилин Артамон Емельянович

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бачилина Соломония Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
Сергиевское
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