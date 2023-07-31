Емельян Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Роман Иванович
Мать: Арина Архиповна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бачилин Павел Емельянович
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Рождение ребёнка
03.01.1827
Дочь: Домна Емельяновна
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бачилин Ермолай Емельянович
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Бачилин Феоктист Емельянович
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1834
Дочь: Мавра Емельяновна
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бачилин Артамон Емельянович
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Бачилина Соломония Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно
Сергиевское