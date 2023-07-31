Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Степан Максимович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Роман Иванович

Мать ребёнка: Софья Петровна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бачилин Захар Иванович

Мать ребёнка: Софья Петровна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Софья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно