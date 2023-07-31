Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Степан Максимович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Роман Иванович
Мать ребёнка: Софья Петровна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Софья Петровна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Софья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Сергиевское
Смерть
Неизвестно