Панасенко (Беломестных) Маргарита Михайловна
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.04.1937
Дата смерти02.11.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1937
Отец: Беломестных Михаил
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панасенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
гражданский брак с 1992 года
Работа или профессия
Неизвестно
машинист крана в мартене НТМК, РСК...
Смерть
02.11.2009
Похороны
Неизвестно
кладбище Рогожино