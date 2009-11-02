Панасенко (Беломестных) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанасенко (Беломестных) Маргарита Михайловна

Панасенко (Беломестных) Маргарита Михайловна

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.04.1937

Дата смерти

02.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1937

Отец: Беломестных Михаил

Мать: Беломестных Антонина Македоновна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Виталий Петрович

гражданский брак с 1992 года
Работа или профессия
Неизвестно
машинист крана в мартене НТМК, РСК...
Смерть
02.11.2009
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
кладбище Рогожино