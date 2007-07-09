Лялин Виталий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛялин Виталий Петрович

Лялин Виталий Петрович

Место рождения

Мухинский р-н Кировской обл.

Дата рождения

17.01.1933

Дата смерти

09.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

1935 г.р.
1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1933

Отец: Лялин Петр Степанович

Мать: Лялина Прасковья Ивановна

Мухинский р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
13.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лялина Хили (Hili) Антоновна

Рапла, Rapla vald, Rapla maakond
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.?.1956

Жена: Лялина Хили (Hili) Антоновна

Райккюла, Rapla vald, Rapla maakond
с/совет Райккюла Раплаского р-на Эстонской ССР
Рождение ребёнка
09.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лялина Хили (Hili) Антоновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панасенко Маргарита Михайловна

гражданский брак с 1992 года
Работа или профессия
Неизвестно
Металург
Смерть
09.07.2007
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
кладбище Рогожино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close