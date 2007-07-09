Лялин Виталий Петрович
Место рожденияМухинский р-н Кировской обл.
Дата рождения17.01.1933
Дата смерти09.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1933
Отец: Лялин Петр Степанович
Мухинский р-н Кировской обл.
Рождение ребёнка
13.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лялина Хили (Hili) Антоновна
Рапла, Rapla vald, Rapla maakond
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Бракосочетание
17.?.1956
Райккюла, Rapla vald, Rapla maakond
с/совет Райккюла Раплаского р-на Эстонской ССР
Рождение ребёнка
09.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лялина Хили (Hili) Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
гражданский брак с 1992 года
Работа или профессия
Неизвестно
Металург
Смерть
09.07.2007
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
кладбище Рогожино