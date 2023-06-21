Беломестных Антонина Македоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беломестных Антонина Македоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1903

Дата смерти

11.03.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1903

Отец: Македон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1937

Дочь: Панасенко Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Беломестных Михаил

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беломестных Михаил

Смерть
11.03.1990
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
кладбище Рогожино
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