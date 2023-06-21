Беломестных Антонина Македоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1903
Дата смерти11.03.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1903
Отец: Македон
Рождение ребёнка
06.04.1937
Дочь: Панасенко Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Беломестных Михаил
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беломестных Михаил
Смерть
11.03.1990
Похороны
Неизвестно
кладбище Рогожино