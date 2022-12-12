(Филатова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Филатова) Любовь Сергеевна

(Филатова) Любовь Сергеевна

avatar

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Неизвестный Неизвестный

Мать: Попова Екатерина Сергеевна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.04.1945

Сын: Филатов Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Андросов Евгений Ермолаевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов Евгений Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Андросов Евгений Ермолаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close