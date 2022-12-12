(Филатова) Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Неизвестный Неизвестный
Рождение ребёнка
26.04.1945
Сын: Филатов Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Андросов Евгений Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Андросов Евгений Ермолаевич
Смерть
Неизвестно