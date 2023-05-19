Попова (Филатова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903 ст.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Неизвестный Неизвестный
Рождение ребёнка
03.11.1930
Дочь: Неретина Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маликов Ктото
Отец ребёнка: Маликов Узнать
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маликов Узнать
Смерть
Неизвестно