Попова (Филатова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Филатова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.11.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903 ст.

Отец: Филатов Сергей Адрианов

Мать: Филатова Татиана Ермалаева

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Неизвестный Неизвестный

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.11.1930

Дочь: Неретина Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маликов Ктото

Отец ребёнка: Маликов Узнать

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный Неизвестный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Узнать

Смерть
Неизвестно
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