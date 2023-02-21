Андросов (Иланский Эланский Еланский) Евгений Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1945
Сын: Филатов Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Любовь Сергеевна
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния