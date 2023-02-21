Андросов (Иланский Эланский Еланский) Евгений Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов (Иланский Эланский Еланский) Евгений Ермолаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1945

Сын: Филатов Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Любовь Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Любовь Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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