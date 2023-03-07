Копосов Ипат Анкудинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Евфимия Ипатова
Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Матрона Ипатова
Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1774
Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Евгения Ипатова
Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копосова Анисья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782