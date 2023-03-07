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Копосов Ипат Анкудинов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Копосов Анкудин Дмитриев

Мать: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Евфимия Ипатова

Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Матрона Ипатова

Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1774

Сын: Копосов Епифан Ипатов

Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Евгения Ипатова

Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Мать ребёнка: Копосова Анисья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Анисья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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