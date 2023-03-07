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Копосов Анкудин Дмитриев

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Между 1762 и 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Копосов Дмитрий Фефилов

Мать: Копосова Гликерия Карпова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Матрона Анкидинова

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Копосов Ипат Анкудинов

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Копосов Аверкий Анкудинов

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Копосов Иван Анкудинов

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Покрышкина Агафья Анкидинова

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Копосов Михаил Анкудинов

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Копосов Парфен Анкудинов

Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Настасья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1762 и 1782
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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