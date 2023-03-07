Копосов Анкудин Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиМежду 1762 и 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Копосов Дмитрий Фефилов
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Матрона Анкидинова
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Копосов Аверкий Анкудинов
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Покрышкина Агафья Анкидинова
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Копосова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1762 и 1782