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Копосова Анисья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Евфимия Ипатова

Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Матрона Ипатова

Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1774

Сын: Копосов Епифан Ипатов

Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Евгения Ипатова

Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копосов Ипат Анкудинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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