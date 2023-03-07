Копосова Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Евфимия Ипатова
Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Матрона Ипатова
Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1774
Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Евгения Ипатова
Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Отец ребёнка: Копосов Ипат Анкудинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782