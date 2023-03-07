Копосов Лукоян (Лука) Ипатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосов Лукоян (Лука) Ипатов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Копосов Ипат Анкудинов

Мать: Копосова Анисья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ульяна Лукина

Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1797 ст.

Дочь: Параскева Лукина

Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Копосов Кондратий Лукин

Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Копосов Ярофей Лукин

Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Копосов Феоктист Лукин

Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Неонила Лукина

Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Феврония Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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