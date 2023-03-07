Копосов Лукоян (Лука) Ипатов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Копосов Ипат Анкудинов
Мать: Копосова Анисья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ульяна Лукина
Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова
Рождение ребёнка
17.10.1797 ст.
Дочь: Параскева Лукина
Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Копосов Ярофей Лукин
Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Неонила Лукина
Мать ребёнка: Копосова Феврония Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829