Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин
Место рожденияпоч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиМежду 1653 и 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1600
Отец: Мусихин Скуриха Григорьев
Мать: не указана
поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620
Сын: Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Мусихин Дмитрий (Митка) Неустроев
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1633
Сын: Мусихин Давыд (Давыдко) (Васильев)
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1635
Сын: Мусихин Иван (Ивашко) (Васильев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Мусихин Борис (Бориско) (Васильев)
Мать ребёнка: не указана
поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1653 и 1671