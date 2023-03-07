Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин

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Место рождения

поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Между 1653 и 1671

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Мусихин Скуриха Григорьев

Мать: не указана

поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1620

Сын: Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Мусихин Дмитрий (Митка) Неустроев

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1633

Сын: Мусихин Давыд (Давыдко) (Васильев)

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Мусихин Иван (Ивашко) (Васильев)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Мусихин Борис (Бориско) (Васильев)

Мать ребёнка: не указана

поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. на р. Волгоплеске смежно с Кирилом Мусихиным, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1653 и 1671
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