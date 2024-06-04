Мусихин Давыд (Давыдко) Неустроев (Васильев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Давыд (Давыдко) Неустроев (Васильев)

Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1633

Дата смерти

Между 1676 и 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633

Отец: Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Мусихин Матвей (Матюшка) Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Мусихин Михаил Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1676 и 1678

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