Мусихин Давыд (Давыдко) Неустроев (Васильев)
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1633
Дата смертиМежду 1676 и 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1633
Отец: Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Мусихин Матвей (Матюшка) Давыдов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1676 и 1678