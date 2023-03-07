Мусихин Иван (Ивашко) (Васильев)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1635
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1635
Отец: Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1653
Сын: Мусихин Прокопий (Пронка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Мусихин Никифор (Микифорко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Мусихин Семен (Сенка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поч. Скурихина, а Мусихина тож, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678