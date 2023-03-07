Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин
Мать: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Мусихин Захар (Захарко) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Мусихин Борис (Бориско) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1649
Сын: Мусихин Савва (Савинко) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1652
Сын: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Мусихин Тимофей (Тимошка) Яковлев
Мать ребёнка: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662