Мусихин Яков (Якунка) (Васильев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Яков (Якунка) (Васильев)

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Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Мусихин Неустройко (Василий) Скурихин

Мать: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Мусихин Захар (Захарко) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Мусихин Борис (Бориско) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1649

Сын: Мусихин Савва (Савинко) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Мусихин Иван (Ивашко) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Мусихин Тимофей (Тимошка) Яковлев

Мать ребёнка: не указана

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. у р. Могилевки, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
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