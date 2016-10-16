Дорофеева (Сердюк) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Сердюк) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Запорожье

Дата рождения

03.09.1930

Дата смерти

16.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930

Отец: Сердюк Дмитрий Никифорович

Мать: Сердюк Мария Ильинична

Бракосочетание
1956

Муж: Дорофеев Мирослав Петрович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.05.1957

Дочь: Кулаченко Татьяна

Отец ребёнка: Дорофеев Мирослав Петрович

Братск, город Братск, Иркутская область
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский Политех | Диплом защищала по своим чертежам проекта клуба.
Образование
Неизвестно
Гидротехнический Техникум | с красным дипломом
Смерть
16.10.2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
г. Москва, Хованское кладбище