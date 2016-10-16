Дорофеева (Сердюк) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.09.1930
Дата смерти16.10.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930
Отец: Сердюк Дмитрий Никифорович
Мать: Сердюк Мария Ильинична
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
22.05.1957
Дочь: Кулаченко Татьяна
Отец ребёнка: Дорофеев Мирослав Петрович
Образование
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Иркутский Политех | Диплом защищала по своим чертежам проекта клуба.
Образование
Неизвестно
Гидротехнический Техникум | с красным дипломом
Смерть
16.10.2016
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Хованское кладбище