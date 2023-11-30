Кулаченко (Дорофеева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаченко (Дорофеева) Татьяна

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

22.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957

Отец: Дорофеев Мирослав Петрович

Мать: Дорофеева Татьяна Дмитриевна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
1977

Муж: Кулаченко Анатолий

Москва Грибоедовский ЗАГС
Рождение ребёнка
20.07.1981

Дочь: Глафира

Отец ребёнка: Кулаченко Анатолий

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1984

Сын: Кулаченко Андрей

Отец ребёнка: Кулаченко Анатолий

Москва, город федерального значения Москва
Развод
2009

Муж: Кулаченко Анатолий

Москва, город федерального значения Москва
Москва Мещанский ЗАГС
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