Кулаченко (Дорофеева) Татьяна
Место рождения
Дата рождения22.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1957
Бракосочетание
1977
Муж: Кулаченко Анатолий
Москва Грибоедовский ЗАГС
Рождение ребёнка
20.07.1981
Дочь: Глафира
Отец ребёнка: Кулаченко Анатолий
Рождение ребёнка
27.06.1984
Сын: Кулаченко Андрей
Отец ребёнка: Кулаченко Анатолий
Развод
2009
Муж: Кулаченко Анатолий
Москва Мещанский ЗАГС