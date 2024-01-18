Куклинов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.
Отец: Куклинов Григорий Панкратиев
Мать: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Федора Николаевна
Мать ребёнка: Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Куклинов Родион Николаевич
Мать ребёнка: Авдотья Карпова
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Куклинов Еким (Ефим?) Николаевич
Мать ребёнка: Авдотья Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Карпова
Смерть
Неизвестно