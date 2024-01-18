Авдотья Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Федора Николаевна
Отец ребёнка: Куклинов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Куклинов Родион Николаевич
Отец ребёнка: Куклинов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Куклинов Еким (Ефим?) Николаевич
Отец ребёнка: Куклинов Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно