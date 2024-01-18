Авдотья Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Федора Николаевна

Отец ребёнка: Куклинов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Куклинов Родион Николаевич

Отец ребёнка: Куклинов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Куклинов Еким (Ефим?) Николаевич

Отец ребёнка: Куклинов Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклинов Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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