Куклинов Григорий Панкратиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклинов Григорий Панкратиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Куклинов Панкратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Куклинов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Куклинов Мартин Григорьевич

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитична

Смерть
Неизвестно
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