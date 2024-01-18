Куклинов Григорий Панкратиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Куклинов Панкратий
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Куклинов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Куклинов Мартин Григорьевич
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитична
Смерть
Неизвестно