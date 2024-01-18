Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Куклинов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Куклинов Мартин Григорьевич

Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклинов Григорий Панкратиев

Смерть
Неизвестно
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