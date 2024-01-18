Авдотья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Сын: Куклинов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Куклинов Мартин Григорьевич
Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Куклинов Григорий Панкратиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно