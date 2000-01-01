Мягкова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкова Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Толкачева Вера Александровна

Отец ребёнка: Мягков Александр

Сестры двойняшки. Фельдшер. Работала на скорой помощи
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Мягков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мягков Александр

Смерть
Неизвестно
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