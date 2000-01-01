Мягкова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Толкачева Вера Александровна
Отец ребёнка: Мягков Александр
Сестры двойняшки. Фельдшер. Работала на скорой помощи
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Мягков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мягков Александр
Смерть
Неизвестно