Мягков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Тамара

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Толкачева (Мягкова) Вера Александровна

Мать ребёнка: Мягкова Тамара

Сестры двойняшки. Фельдшер. Работала на скорой помощи
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: (Мягкова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Мягкова Тамара

Смерть
Неизвестно

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