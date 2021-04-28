Мягков Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мягкова Тамара
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Толкачева (Мягкова) Вера Александровна
Мать ребёнка: Мягкова Тамара
Сестры двойняшки. Фельдшер. Работала на скорой помощи
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: (Мягкова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Мягкова Тамара
Смерть
Неизвестно