Пономарева (Бабурина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева (Бабурина) Марья

Пономарева (Бабурина) Марья

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

28.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бабурин Федор

Мать: Бабурина Татьяна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1838

Муж: Пономарев Алексей Осипович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.03.1844

Сын: Пономарев Алексей

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.02.1845

Дочь: Глафира

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1848

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1849

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.04.1851

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович

Рождение ребёнка
10.10.1852

Сын: Пономарев Николай

Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
28.11.1853
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close