Пономарева (Бабурина) Марья
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти28.11.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бабурин Федор
Мать: Бабурина Татьяна
Бракосочетание
31.01.1838
Рождение ребёнка
09.03.1844
Сын: Пономарев Алексей
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович
Рождение ребёнка
04.02.1845
Дочь: Глафира
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович
Рождение ребёнка
10.01.1848
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович
Рождение ребёнка
21.10.1849
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович
Рождение ребёнка
04.04.1851
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович
Рождение ребёнка
10.10.1852
Сын: Пономарев Николай
Отец ребёнка: Пономарев Алексей Осипович
Смерть
28.11.1853
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно