Бабурина (Рыбакова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабурина (Рыбакова) Татьяна Ивановна

Бабурина (Рыбакова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

05.08.1855

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1814 ст.

Муж: Бабурин Федор Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1815

Дочь: Артынова (Бабурина) Любовь

Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1816

Дочь: (Бабурина) Александра

Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пономарева (Бабурина) Марья

Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1829 ст.

Сын: Бабурин Константин Федорович

Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1832

Сын: Бабурин Федор

Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.08.1855
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь (чахотка)
Похороны
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.