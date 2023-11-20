Бабурина (Рыбакова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смерти05.08.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1815
Дочь: Артынова (Бабурина) Любовь
Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович
Рождение ребёнка
25.09.1816
Дочь: (Бабурина) Александра
Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пономарева (Бабурина) Марья
Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович
Рождение ребёнка
15.09.1829 ст.
Сын: Бабурин Константин Федорович
Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович
Рождение ребёнка
03.04.1832
Сын: Бабурин Федор
Отец ребёнка: Бабурин Федор Федорович
Смерть
05.08.1855
Причина смерти: Болезнь (чахотка)
Похороны
Неизвестно