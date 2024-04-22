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Бабурин Федор Федорович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.09.1797

Дата смерти

06.05.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1797

Отец: Бабурин Федор Ильич

Мать: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1814 ст.

Жена: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1815

Дочь: Артынова Любовь

Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.09.1816

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Пономарева Марья

Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1829 ст.

Сын: Бабурин Константин Федорович

Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1832

Сын: Бабурин Федор

Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1867
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь (паралич)
Похороны
Неизвестно
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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