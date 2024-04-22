Бабурин Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1797
Дата смерти06.05.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1797
Отец: Бабурин Федор Ильич
Бракосочетание
1814 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1815
Дочь: Артынова Любовь
Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1816
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Пономарева Марья
Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1829 ст.
Сын: Бабурин Константин Федорович
Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1832
Сын: Бабурин Федор
Мать ребёнка: Бабурина Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.05.1867
Причина смерти: Болезнь (паралич)
Похороны
Неизвестно