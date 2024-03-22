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Пономарев Алексей Осипович

Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.01.1838

Жена: Пономарева Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.03.1844

Сын: Пономарев Алексей

Мать ребёнка: Пономарева Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.02.1845

Дочь: Глафира

Мать ребёнка: Пономарева Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1848

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пономарева Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1849

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Пономарева Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.04.1851

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пономарева Марья

Рождение ребёнка
10.10.1852

Сын: Пономарев Николай

Мать ребёнка: Пономарева Марья

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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