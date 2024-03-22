Пономарев Алексей Осипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1838
Жена: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
09.03.1844
Сын: Пономарев Алексей
Мать ребёнка: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
04.02.1845
Дочь: Глафира
Мать ребёнка: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
10.01.1848
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
21.10.1849
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
04.04.1851
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Пономарева Марья
Рождение ребёнка
10.10.1852
Сын: Пономарев Николай
Мать ребёнка: Пономарева Марья
Смерть
Неизвестно