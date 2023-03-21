Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1934

Дочь: Малышева Римма

Отец ребёнка: Жучков Константин

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жучков Вениамин

Отец ребёнка: Жучков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жучков Валерий

Отец ребёнка: Жучков Константин

Смерть
Неизвестно
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